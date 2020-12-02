Сосульки упали на голову нижегородца. Об этом сообщили в региональном минздраве со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
Накануне, 17 января, мужчина сбивал сосульки палкой с гаража на Московском шоссе в Канавинском районе, после чего они упали ему прямо на голову.
В результате, он травмировал лоб. Мужчине назначено амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что морозы в Нижнем Новгороде к концу недели сменятся на дождь и +3°.
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