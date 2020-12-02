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Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода 19 января 2021 года.
Речь идет о территории в границах улиц Белинского-Тверской-Невзоровых в Советском районе. В октябре 2019 года на участке были снесены три деревянных дома №№ 25, 27, 27а по ул.Белинского. Они не имели статуса объектов культурного наследия и не являлись выявленными ОКН.
Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории был проведен в декабре 2017 года. По итогам аукциона заключен договор с ООО "Юника Инвест" на 10 лет.
В постановлении администрации сообщается о том, что будет снесено (либо уже снесено) 19 домов. Из них 18 деревянные и одно здание - каменное.
|
№ п/п
|
Улица
|
№ дома
|
Тип здания
|
|
Этажность
|
1
|
Белинского
|
23
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
2
|
Белинского
|
25
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
3
|
Белинского
|
27
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
4
|
Белинского
|
27А
|
Жилое
|
Камн
|
2
|
5
|
Белинского
|
29
|
Жилое
|
Камн
|
2
|
6
|
Тверская
|
17
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
7
|
Тверская
|
17А
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
8
|
Тверская
|
19
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
9
|
Тверская
|
21
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
10
|
Тверская/ Невзоровых
|
23/24
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
11
|
Невзоровых
|
12
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
12
|
Невзоровых
|
14
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
13
|
Невзоровых
|
14А
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
14
|
Невзоровых
|
16
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
15
|
Невзоровых
|
16А
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
16
|
Невзоровых
|
18
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
17
|
Невзоровых
|
20
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
18
|
Невзоровых
|
22
|
Жилое
|
Дерв
|
2
|
19
|
Невзоровых
|
рядом с д.18
|
Нежилое
|
Камн
В соответствии с утвержденной градостроительной документацией ООО "Юника Инвест" запроектировало строительство двух многоквартирных жилых домов переменной этажности.
В настоящее время на территории снесены расселенные дома. ООО "Юника Инвест" проводит мероприятия по оформлению земельных отношений под первую очередь строительства.
Сроки освоения территории определяются застройщиком самостоятельно в рамках срока действия договора.
СПРАВКА:
ООО "Юника Инвест" зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредители - корпорация "Юника" (Япония, 99,9% доли) и Мария Сазонова (0,1%). Последняя также является директором ООО "Юника Инвест". Основной вид деятельности – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
Ранее сообщалось, что администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" по другой территории в центре города: участка № 3 в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького. До этого, в январе 2018 года, ООО "Юника Инвест" выиграло право на развитие участка №2 в границах улиц М. Ямская, Шевченко, 3-я Ямская и Горького.
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