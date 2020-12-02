Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода 19 января 2021 года.

Речь идет о территории в границах улиц Белинского-Тверской-Невзоровых в Советском районе. В октябре 2019 года на участке были снесены три деревянных дома №№ 25, 27, 27а по ул.Белинского. Они не имели статуса объектов культурного наследия и не являлись выявленными ОКН.

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории был проведен в декабре 2017 года. По итогам аукциона заключен договор с ООО "Юника Инвест" на 10 лет.



В постановлении администрации сообщается о том, что будет снесено (либо уже снесено) 19 домов. Из них 18 деревянные и одно здание - каменное.

№ п/п Улица № дома Тип здания Этажность 1 Белинского 23 Жилое Дерв 2 2 Белинского 25 Жилое Дерв 2 3 Белинского 27 Жилое Дерв 2 4 Белинского 27А Жилое Камн 2 5 Белинского 29 Жилое Камн 2 6 Тверская 17 Жилое Дерв 2 7 Тверская 17А Жилое Дерв 2 8 Тверская 19 Жилое Дерв 2 9 Тверская 21 Жилое Дерв 2 10 Тверская/ Невзоровых 23/24 Жилое Дерв 2 11 Невзоровых 12 Жилое Дерв 2 12 Невзоровых 14 Жилое Дерв 2 13 Невзоровых 14А Жилое Дерв 2 14 Невзоровых 16 Жилое Дерв 2 15 Невзоровых 16А Жилое Дерв 2 16 Невзоровых 18 Жилое Дерв 2 17 Невзоровых 20 Жилое Дерв 2 18 Невзоровых 22 Жилое Дерв 2 19 Невзоровых рядом с д.18 Нежилое Камн

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией ООО "Юника Инвест" запроектировало строительство двух многоквартирных жилых домов переменной этажности.



В настоящее время на территории снесены расселенные дома. ООО "Юника Инвест" проводит мероприятия по оформлению земельных отношений под первую очередь строительства.





Сроки освоения территории определяются застройщиком самостоятельно в рамках срока действия договора.

СПРАВКА:

ООО "Юника Инвест" зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредители - корпорация "Юника" (Япония, 99,9% доли) и Мария Сазонова (0,1%). Последняя также является директором ООО "Юника Инвест". Основной вид деятельности – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" по другой территории в центре города: участка № 3 в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького. До этого, в январе 2018 года, ООО "Юника Инвест" выиграло право на развитие участка №2 в границах улиц М. Ямская, Шевченко, 3-я Ямская и Горького.