На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
19 января 2021 18:16  [118] Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского
19 января 2021 15:46  [157] Рассрочку по оплате задолженности за капремонт домов получат нижегородцы
19 января 2021 14:06  [138] "Красное Сормово" построило четвертый сухогруз для компании из Ростова-на-Дону
16 января 2021 12:39  [334] Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых
15 января 2021 11:55  [384] Банк "Открытие" выступил финансовым партнером сделки по продаже дзержинского ЗАО "Корунд-Циан"
15 января 2021 10:43  [536] Банк "Открытие" и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе программного решения класса CEP
14 января 2021 18:07  [569] ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году
14 января 2021 15:52  [367] ВТБ в Нижегородской области увеличил объем выдач ипотеки более чем на 40%
14 января 2021 09:47  [375] Банк "Открытие" первым в России выдал кредит по сниженной ставке по льготной госпрограмме
13 января 2021 18:04  [291] ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%
Бизнес

Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского

19 января 2021 18:16  [118] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Две новостройки планируется возвести на месте снесенных домов по ул.Белинского. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода 19 января 2021 года.

Речь идет о территории в границах улиц Белинского-Тверской-Невзоровых в Советском районе. В октябре 2019 года на участке были снесены три деревянных дома №№ 25, 27, 27а по ул.Белинского. Они не имели статуса объектов культурного наследия и не являлись выявленными ОКН.

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории был проведен в декабре 2017 года. По итогам аукциона заключен договор с ООО "Юника Инвест" на 10 лет.

В постановлении администрации сообщается о том, что будет снесено (либо уже снесено) 19 домов. Из них 18 деревянные и одно здание - каменное.

№ п/п

 

Улица

 

№ дома

Тип здания

 

Этажность

1

Белинского

23

Жилое

Дерв

2

2

Белинского

25

Жилое

Дерв

2

3

Белинского

27

Жилое

Дерв

2

4

Белинского

27А

Жилое

Камн

2

5

Белинского

29

Жилое

Камн

2

6

Тверская

17

Жилое

Дерв

2

7

Тверская

17А

Жилое

Дерв

2

8

Тверская

19

Жилое

Дерв

2

9

Тверская

21

Жилое

Дерв

2

10

Тверская/ Невзоровых

23/24

Жилое

Дерв

2

11

Невзоровых

12

Жилое

Дерв

2

12

Невзоровых

14

Жилое

Дерв

2

13

Невзоровых

14А

Жилое

Дерв

2

14

Невзоровых

16

Жилое

Дерв

2

15

Невзоровых

16А

Жилое

Дерв

2

16

Невзоровых

18

Жилое

Дерв

2

17

Невзоровых

20

Жилое

Дерв

2

18

Невзоровых

22

Жилое

Дерв

2

19

Невзоровых

рядом с д.18

Нежилое

Камн

  

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией ООО "Юника Инвест" запроектировало строительство двух многоквартирных жилых домов переменной этажности.

В настоящее время на территории снесены расселенные дома. ООО "Юника Инвест" проводит мероприятия по оформлению земельных отношений под первую очередь строительства.



Сроки освоения территории определяются застройщиком самостоятельно в рамках срока действия договора.

СПРАВКА:

ООО "Юника Инвест" зарегистрировано в 2015 году в Ижевске. Уставный капитал – 10 млн рублей. Учредители - корпорация "Юника" (Япония, 99,9% доли) и Мария Сазонова (0,1%). Последняя также является директором ООО "Юника Инвест". Основной вид деятельности – подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" по другой территории в центре города: участка № 3 в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького. До этого, в январе 2018 года, ООО "Юника Инвест" выиграло право на развитие участка №2 в границах улиц М. Ямская, Шевченко, 3-я Ямская и Горького.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аукцион Советский район Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph