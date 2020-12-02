Беременная нижегородка получила серьезные ожоги на 37 неделе Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Беременная нижегородка получила серьезные ожоги. Ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с огнем женщина получила ожоги 1-2 степени (было поражено 42% поверхности тела).

Тогда она находилась на 37 неделе беременности.

"Нам важно было спасти жизнь и мамы, и будущего ребёнка. Уже 2 января в одной из операционных университетской клиники ПИМУ бригадой акушеров-гинекологов родильного дома №1 женщине было выполнено Кесарево сечение", - рассказал Николай Карякин.

Отметим, что он об этом рассказал только сегодня, 20 января.

Дежурная бригада неонатологов территориального центра медицины катастроф доставила новорожденную девочку в детскую городскую больницу № 1. При этом мать девочки оставалась на лечении в ожоговом центре.

⠀

"Сейчас мама и дочь благополучно выписаны и уже находятся вместе. Такая вот грустная новогодняя история со счастливым концом", - добавил ректор ПИМУ.

Напомним, жительница Кстова обожгла руку после поджигания бенгальских огней от газовой плиты в новогоднюю ночь. Были и другие случаи получения травм из-за неправильного использования пиротехники.