Обвиняемые в убийстве и сожжении беременной нижегородки пойдут под суд Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Обвиняемые в убийстве и сожжении беременной нижегородки пойдут под суд. Как сообщили в региональном СУ СК России 21 января 2021 года, уголовное дело направлено в суд, санкция статьи "убийство" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее агентство сообщало об этом резонансном преступлении, в котором подозревались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. В ноябре 2019 года в квартире дома на ул. Архангельской Канавинского района, где произошел пожар, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Преступление случилось из-за дешевой бижутерии. В ходе совместного распития спиртного молодые люди обратили внимание на украшения на руках 20-летней хозяйки квартиры.

Напав с ножом на девушку, они похитили браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. В СК уточнили, что молодые люди знали о ее беременности.

После этого молодые люди подожгли квартиру и скрылись с места преступления.

В тот же день в ходе возбужденного уголовного дела оба соучастника в совершении особо тяжкого преступления были установлены и задержаны.

Они были заключены под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний признал только один из них.

Как установили следователи СК, после совершенного обвиняемые попытались сбыть похищенные украшения, но выяснилось, что это бижутерия и не представляет никакой ценности.

Ущерб от пожара для собственников квартиры превысил 540 тысяч рублей.

Напомним, по другому громкому делу нижегородец избил свою беременную 36-летнюю сожительницу, после чего она ушла из дома и от повреждений скончалась на улице Левинка в Московском районе. Погибшую обнаружили проходящие мимо люди. Тело женщины было припорошено снегом.