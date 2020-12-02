Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
21 января 2021 15:01  [60] Обвиняемые в убийстве и сожжении беременной нижегородки пойдут под суд
21 января 2021 12:08  [157] Нижегородец потерял полмиллиона рублей на "валютной бирже"
21 января 2021 11:50  [205] Могильщик умер на нижегородском кладбище
21 января 2021 11:24  [130] Взятка в 15 тысяч рублей не помогла нижегородцу откупиться от полицейского
20 января 2021 16:34  [316] Беременная нижегородка получила серьезные ожоги в новогоднюю ночь
20 января 2021 13:25  [992] Сход нижегородского трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета
20 января 2021 11:40  [270] Работнице завода в Выксе оторвало пальцы на станке
20 января 2021 10:16  [798] Нижегородский трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности
20 января 2021 09:45  [730] Трамвай сошел с рельсов и врезался в столб в Нижнем Новгороде
19 января 2021 15:26  [315] Банду похитителей колес с большегрузов поймали в Нижегородской области
Происшествия

Обвиняемые в убийстве и сожжении беременной нижегородки пойдут под суд

21 января 2021 15:01  [60] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Обвиняемые в убийстве и сожжении беременной нижегородки пойдут под суд. Как сообщили в региональном СУ СК России 21 января 2021 года, уголовное дело направлено в суд, санкция статьи "убийство" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее агентство сообщало об этом резонансном преступлении, в котором подозревались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. В ноябре 2019 года в квартире дома на ул. Архангельской Канавинского района, где произошел пожар, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Преступление случилось из-за дешевой бижутерии. В ходе совместного распития спиртного молодые люди обратили внимание на украшения на руках 20-летней хозяйки квартиры.

Напав с ножом на девушку, они похитили браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. В СК уточнили, что молодые люди знали о ее беременности.

После этого молодые люди подожгли квартиру и скрылись с места преступления.

В тот же день в ходе возбужденного уголовного дела оба соучастника в совершении особо тяжкого преступления были установлены и задержаны.

Они были заключены под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний признал только один из них.

Как установили следователи СК, после совершенного обвиняемые попытались сбыть похищенные украшения, но выяснилось, что это бижутерия и не представляет никакой ценности.

Ущерб от пожара для собственников квартиры превысил 540 тысяч рублей.

Напомним, по другому громкому делу нижегородец избил свою беременную 36-летнюю сожительницу, после чего она ушла из дома и от повреждений скончалась на улице Левинка в Московском районе. Погибшую обнаружили проходящие мимо люди. Тело женщины было припорошено снегом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Следственное управление Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph