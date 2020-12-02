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Бизнес

Нижегородские инновационные проекты были поддержаны на федеральном уровне

22 января 2021 15:18  [65] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские инновационные проекты были поддержаны на федеральном уровне. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, 53 нижегородских проекта получили поддержку Фонда содействия инновациям на сумму более 250 млн рублей.

"Традиционно Нижегородская область входит в топ-5 по объему привлеченных инвестиций по различным программам фонда. Это говорит о том, что в регионе сохраняется высокий инновационный потенциал. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, региональному представительству фонда удалось обеспечить своевременную обработку заявок", - рассказал заместитель губернатора.

По словам Андрея Саносяна, нижегородские инноваторы смогли привлечь средства, которые будут направлены на дальнейшее развитие проектов, расширение производств и защиту интеллектуально0й собственности.

Как отметил региональный представитель Фонда содействия инновациям - руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев, поддержку также получили проекты, развивающие цифровые технологии. Так, в программе "Социум-ЦТ" поддержана одна компания на сумму 15 млн рублей, а в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика" одобрено три заявки на сумму 1,5 млн рублей.

К примеру, по программе "УМНИК" (грантовая поддержка молодых инноваторов) было одобрено 20 заявок на сумму 10 млн рублей. По различным направлениям программы поддержки стартапов "Старт" профинансировано 20 заявок на общую сумму 54 млн рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

За последние 5 лет объем привлеченных инвестиций по различным программам Фонда содействия инноваций превысил 1 млрд рублей – нижегородское региональное представительство продолжает входить в топ-5 из числа 74 регионов, в которых есть региональное представительство фонда.

Ранее сообщалось, что нижегородские инновационные проекты получат господдержку в форме грантов. Среди них компании-победители конкурсов "Развитие-Сопр", "Старт", "Коммерциализация", "УМНИК" и "Развитие-НТИ". Наиболее плодотворные результаты показали нижегородские компании в конкурсе "Развитие-НТИ" - 4 участника привлекли финансирование на общую сумму 80 млн рублей.

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