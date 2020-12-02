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ФОК построят в Кстовском районе к осени 2022 года

27 января 2021 10:48  [56] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в поселке Ждановский Кстовского района Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Администрация Кстовского района ищет подрядчика, который построит здание на участке площадью 46 тысяч кв.м. Согласно техническому заданию, оно должно быть трехэтажным с одним подземным этажом. Вместимость ФОКа составит 500 человек.

Начальная (максимальная цена контракта) - 199,7 млн рублей. Сообщается, что финансирование будет осуществляться из местного, регионального, федерального бюджетов и на деньги спонсоров.

Победителя конкурса выберут 1 февраля. Работы необходимо выполнить в два этапа: часть - до 31 декабря 2021 года, часть - до 10 сентября 2022 года.

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Теги:
Кстовский район Строительство ФОК
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