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Общество

Новый дом нужен еще 30 кошкам умирающей от рака нижегородки

27 января 2021 15:48  [121] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Усатые-полосатые

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый дом нужен еще 30 из 60 кошек умирающей от рака нижегородки. Об этом сообщается в группе "Усатые-полосатые" в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что женщина ищет хозяев для 60 кошек, которых она подобрала с улицы, вылечила и приютила. 

По информации волонтеров "Усатых-полосатых", Тамаре Федоровне 70 лет. Диагноз "Рак на последней стадии" ей поставили в конце декабря, 28 января женщину кладут на плановую операцию. 

"Никто не дает прогнозов и гарантий на будущее. Точнее, прогнозы врачей плохие...", - сообщается в группе.

Тридцать кошек уже забрали неравнодушные нижегородцы. Остальные все еще находятся у хозяйки. 

Большинство кошек здоровы, но некоторым требуется помощь специалистов.

Также, выяснилось, что у женщины живут шесть пожилых собак. Они тоже ищут новых хозяев.

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Теги:
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