Новый дом нужен еще 30 кошкам умирающей от рака нижегородки

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Новый дом нужен еще 30 из 60 кошек умирающей от рака нижегородки. Об этом сообщается в группе "Усатые-полосатые" в соцсети ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что женщина ищет хозяев для 60 кошек, которых она подобрала с улицы, вылечила и приютила.
По информации волонтеров "Усатых-полосатых", Тамаре Федоровне 70 лет. Диагноз "Рак на последней стадии" ей поставили в конце декабря, 28 января женщину кладут на плановую операцию.
"Никто не дает прогнозов и гарантий на будущее. Точнее, прогнозы врачей плохие...", - сообщается в группе.
Тридцать кошек уже забрали неравнодушные нижегородцы. Остальные все еще находятся у хозяйки.
Большинство кошек здоровы, но некоторым требуется помощь специалистов.
Также, выяснилось, что у женщины живут шесть пожилых собак. Они тоже ищут новых хозяев.
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