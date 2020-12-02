Пенсионерка пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пенсионерка пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили УГИБДД по Нижегородской области.

Накануне, 27 января, трамвай № 407 ехал по ул. Успенского в Ленинском районе. Водитель резко затормозил, в результате чего пассажир упал.

С ушибом руки 58-летняя пассажирка была госпитализирована.

Напомним, сразу пять пешеходов сбили на дорогах Нижнего Новгорода за 26 января 2021 года.