Пенсионерка пострадала в ДТП с трамваем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили УГИБДД по Нижегородской области.
Накануне, 27 января, трамвай № 407 ехал по ул. Успенского в Ленинском районе. Водитель резко затормозил, в результате чего пассажир упал.
С ушибом руки 58-летняя пассажирка была госпитализирована.
Напомним, сразу пять пешеходов сбили на дорогах Нижнего Новгорода за 26 января 2021 года.
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