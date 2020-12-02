Проездные стали бессрочными
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 января 2021 14:05  [53] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области
28 января 2021 13:50  [93] "Теплоэнерго" запустил акцию "Прощайте, пени!"
28 января 2021 13:49  [67] Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской
28 января 2021 13:43  [75] Банк "Открытие": 96% жителей ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками для безналичной оплаты
28 января 2021 12:55  [154] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 28 января
28 января 2021 12:50  [113] Нижегородских перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список"
28 января 2021 12:22  [107] Ужесточить контроль утилизации медицинских отходов предложили в Нижегородской области
28 января 2021 12:15  [121] Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров у сквера на пл. Горького
28 января 2021 12:05  [102] Волонтеры Победы раздали нижегородцам тысячу кусочков "блокадного хлеба"
28 января 2021 11:57  [158] Нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно
Общество

Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской

28 января 2021 13:49  [67] Общество
Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской

Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Почти 800 метров ливневой канализации проложат к лету на ул.Алексеевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо прокладки ливневки, специалисты также отремонтируют на этой улице 37 смотровых и дождеприемных колодцев.

Напомним, что ранее городские ливневки планировалось передать в концессию ООО "Городские инженерные системы", однако переговоры не увенчались успехом.

По предварительной оценке, для нормальной работы ливневой сети в городе необходимо порядка 5,7 млрд рублей. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что рассчитывают на софинансирование из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание выделяются бюджетные средства.

Так в первом полугодии 2020 года на прочистку и ремонт ливневой канализации было выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

На тот момент исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев рассказал, что всего на эти цели планируется направить почти 65 млн рублей собственных средств города.

Проведенное в 2019 году техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph