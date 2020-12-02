Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской Общество

Почти 800 метров ливневки проложат к лету на ул.Алексеевской Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Почти 800 метров ливневой канализации проложат к лету на ул.Алексеевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Помимо прокладки ливневки, специалисты также отремонтируют на этой улице 37 смотровых и дождеприемных колодцев.

Напомним, что ранее городские ливневки планировалось передать в концессию ООО "Городские инженерные системы", однако переговоры не увенчались успехом.

По предварительной оценке, для нормальной работы ливневой сети в городе необходимо порядка 5,7 млрд рублей. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что рассчитывают на софинансирование из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание выделяются бюджетные средства.

Так в первом полугодии 2020 года на прочистку и ремонт ливневой канализации было выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

На тот момент исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев рассказал, что всего на эти цели планируется направить почти 65 млн рублей собственных средств города.

Проведенное в 2019 году техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.