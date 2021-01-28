Массовая авария с большегрузом произошла в Лысковском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
Накануне вечером, 31 января, на 488 км дороги Москва – Уфа 48-летний водитель MAN не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Audi, потом с Peugeot и Mercedes.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры всех трех легковушек. Всего четыре человека. Среди них трое мужчин и одна женщина. С ушибами, сотрясениями и рваными ранами их госпитализировали.
Напомним, два человека погибли в ДТП в Кстовском районе также 31 января.
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