Массовая авария с большегрузом произошла в Лысковском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Массовая авария с большегрузом произошла в Лысковском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Накануне вечером, 31 января, на 488 км дороги Москва – Уфа 48-летний водитель MAN не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Audi, потом с Peugeot и Mercedes.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры всех трех легковушек. Всего четыре человека. Среди них трое мужчин и одна женщина. С ушибами, сотрясениями и рваными ранами их госпитализировали.

Напомним, два человека погибли в ДТП в Кстовском районе также 31 января.