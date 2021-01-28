"Окская судоверфь" начала строительство серии краболовов Экономика

Фото: с сайта ГК "Русский Краб"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) начала строительство серии краболовов. Об этом 1 февраля 2021 года сообщил заказчик судов - для ГК "Русский Краб".

Серия состоит из трех краболовов-процессоров по проекту 5712Р. В пятницу, 29 января на предприятии началась резка стали для первого судна.

Как рассказали в ГК "Русский Краб", строительство осуществляется в рамках программы инвестиционных квот. Суда предназначены для ловли краба и его переработки в варено-мороженную продукцию.

Первый краболов данной серии планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Заказчик намерен использовать их в бассейнах Охотского и Берингова морей.

Напомним, что строительство краболовных судов в настоящее время также ведется на заводе "Красное Сормово". Заказчиками выступают компании, входящие в НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" (СЗРК). Для них "Красное Сормово" построит пять краболовов. Планируется, что первый краболов завод передаст заказчикам в 2023 году, четыре последующих – в 2024 году.

СПРАВКА:

Краболовы-процессоры по проекту 5712Р имеют следующие характеристики: длина - 57,7 м, ширина - 12,6 м, мощность двигателя - 1600кВт, скорость полного хода - 12,3 уз. Они могут перерабатывать до 15 т продукции в сутки. Объем морозильного трюма достигает 500 куб.м. Экипаж состоит из 32 человек.

ГК "Русский Краб" — российская крабопромысловая компания на Дальнем Востоке. В 2021 году группа владеет правами на добычу 12,86 тысяч тонн крабов в подзонах северо-западной части Тихого океана.