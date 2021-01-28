Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в пруду Кстовского района Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в пруду Кстовского района. Как сообщили в региональном СУ СК, проводится доследственная проверка.

Напомним, накануне вечером, 2 февраля, стало известно, что двое детей провалились под лед неподалеку от с. Большое Мокрое.

Три мальчика вышли на лед водоема, после чего он треснул.

Один мальчик вышел на берег. Другого - спас мужчина. Третьего ребенка не удалось спасти. Тело мальчика из воды извлекли спасатели. Ему было 7 лет.

При осмотре тела видимых повреждений следователи СК не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.