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Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в пруду Кстовского района. Как сообщили в региональном СУ СК, проводится доследственная проверка.
Напомним, накануне вечером, 2 февраля, стало известно, что двое детей провалились под лед неподалеку от с. Большое Мокрое.
Три мальчика вышли на лед водоема, после чего он треснул.
Один мальчик вышел на берег. Другого - спас мужчина. Третьего ребенка не удалось спасти. Тело мальчика из воды извлекли спасатели. Ему было 7 лет.
При осмотре тела видимых повреждений следователи СК не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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