Реставрация ОКН на Красной слободе завершится в 2021 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Собственник зданий бывшего судостроительного завода И.С.Колчина - У.С.Курбатова, расположенных на ул. Красная Слобода в Нижнем Новгороде, планирует завершить реставрацию данного объекта культурного наследия в 2021 году. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на информацию от собственника.

Для реставрации зданий потребовалось около 50 млн рублей. Ранее сообщалось, что работы планируется завершить к 800-летию Нижнего Новгорода. По данным на середину 2020 года в комплексе зданий бывшего завода располагались несколько ресторанов, автомастерских и деревообрабатывающий цех.

Проверка со стороны регионального министерства имущественных и земельных отношений показала многочисленные нарушения в эксплуатации территории бывшего завода и объектов культурного наследия, поэтому собственник получил предписание отреставрировать здания. В июле 2020 года начат ремонт фасадов объектов, не являющихся ОКН.

В настоящее время уже завершены фасадные работы строений бывшего завода со стороны Казанского съезда. Также уже отреставрированы здания ОКН, относящиеся к Комплексу механического завода Курбатова (ул. Красная Слобода, 9, литера А3) .

К концу февраля планируется начать реставрацию корпуса зеленого цвета (дом №9).

Также сейчас подготовлены проекты реставрации двух зданий, имеющих статус ОКН: «Здание правления завода Курбатова, на котором был организован первый марксистский кружок в Нижнем Новгороде» (д.9, литера А) и «Комплекс судостроительного завода И.С. Колчина - У.С. Курбатова, 2. Служебное здание» (д. 9, литера А1).

СПРАВКА:

Строительство "механического заведения с судостроительной верфью" началось в 1857 году. Славу заводу принес выдающийся нижегородский механик Василий Калашников. В 1872 году 22-летний инженер построил первую высокоэкономичную паровую машину с двойным расширением пара, опередив благодаря этому ведущие судостроительные предприятия мира на 10-15 лет. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года "за широкое развитие постройки пароходных машин и котлов и за постоянное их усовершенствование" завод был отмечен высшей наградой – правом изображения государственного герба.