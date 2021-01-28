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Общество

Коты поселились в нижегородском парке "Швейцария"

04 февраля 2021 10:44  [92] Общество

Фото: телеграм-канал парка "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кот и кошка поселились в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщает официальный телеграм-канал парка.

Рабочие заметили животных летом.

"Сначала, котики очень осторожно отнеслись к новым соседям и не подходили близко. Они, как истинные дикие кошки, долго и издалека наблюдали за незнакомцами. Но с наступлением холодов пришлось искать себе теплое место, и сейчас они греются в техническом помещении подрядчика", - говорится в сообщении.

Рабочие полюбили новых местных жителей и дали им имена - Анфиса и Цезарь. Теперь животных кормят минимум три раза в день. В их рацион, в основном, входят кошачий корм, рыба, мясо и даже каши или запеканки.

Напомним, что в парке проводятся масштабные работы по благоустройству. Их выполняет АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев.

По контракту компании также необходимо создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.

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Теги:
Животные Парк Швейцария Парки
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