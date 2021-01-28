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Культура и отдых

Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле

04 февраля 2021 12:44  [3] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле. Об этом сообщается на сайте Стратегии развития Нижегородской области 4 февраля 2021 года.

Автор проекта – экскурсовод Олег Вдовин. Он предлагает установить объёмный план старого города около Дмитриевской башни внутри кремля, чтобы создать новое место для привлечения туристов.

В бронзе хотят отлить историческую часть кремля и прилегающие территории, в том числе земляной вал.

На данный момент уже готова рабочая версия, которая станет формой для отливки макета.

Напомним, в июле прошлого года презентовали проект макета исторической части Нижнего Новгорода начала XX века в бронзе. Размеры своеобразного памятника старому городу составят примерно 2,8 м на 1,9 м.

Напомним также, что макет памятника Александру Невскому появился на нижегородской Стрелке в декабре прошлого года. Его планируется установить к 800-летию города.

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Теги:
Кремль Памятники Юбилеи и праздники
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