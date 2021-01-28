Бронзовый макет старого Нижнего Новгорода появится в кремле. Об этом сообщается на сайте Стратегии развития Нижегородской области 4 февраля 2021 года.
Автор проекта – экскурсовод Олег Вдовин. Он предлагает установить объёмный план старого города около Дмитриевской башни внутри кремля, чтобы создать новое место для привлечения туристов.
В бронзе хотят отлить историческую часть кремля и прилегающие территории, в том числе земляной вал.
На данный момент уже готова рабочая версия, которая станет формой для отливки макета.
Напомним, в июле прошлого года презентовали проект макета исторической части Нижнего Новгорода начала XX века в бронзе. Размеры своеобразного памятника старому городу составят примерно 2,8 м на 1,9 м.
Напомним также, что макет памятника Александру Невскому появился на нижегородской Стрелке в декабре прошлого года. Его планируется установить к 800-летию города.
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