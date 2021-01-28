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Общество

"Программа технического перевооружения Дзержинской ТЭЦ реализуется в очень серьезных объемах", - Евгений Люлин

04 февраля 2021 13:20  [78] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в совещании, посвященном работе Дзержинского теплового узла 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Евгений Люлин посетил Дзержинскую ТЭЦ вместе с главой города Иваном Носковым и директором Нижегородского филиала "ПАО Т Плюс" Александром Фроловым.

"Дзержинск не просто полностью обеспечен теплом и электроэнергией, но и имеет огромные запасы. Мы можем проектировать различные мощности промпредприятий, развивать бизнес, жилищное строительство – для этого есть все возможности. Сегодня Дзержинская ТЭЦ – современная станция с новейшей системой управления. Программа технического перевооружения и реконструкции реализуется в очень серьезных объемах. Важно, что у "Т Плюс" налажено взаимодействие с администрацией города, они совместно разрабатывают программы по повышению качества теплоснабжения города. И это приносит свои плоды – статистика в Дзержинске лучше, чем в Нижнем Новгороде и ряде других городов области. Безусловно, компании есть над чем работать, но направление взято верное", - подчеркнул Евгений Люлин.

Участники совещания обсудили также ход отопительного сезона в Дзержинске. Как было отмечено, он проходит без существенных сбоев теплоснабжения. Это стало результатом масштабной и всесторонней подготовки к осенне-зимнему периоду.

"Как и в предыдущие годы, компания полностью выполнила обязательства в рамках концессионного соглашения по управлению теплосетевым комплексом города. Проекты, которые мы реализуем, позволяют делать жизнь горожан комфортнее, а нам – снижать издержки и повышать эффективность системы теплоснабжения. Так, количество повреждений на тепловых сетях "Т Плюс" в Дзержинске снизилось в сравнении с 2019 годом на 43%", – отметил Александр Фролов.

В 2020 году компания "Т Плюс" направила на ремонт и техническое перевооружение своих объектов в Дзержинске более 580 млн рублей. При подготовке к отопительному сезону было переложено 8,9 км магистральных и квартальных трубопроводов теплоснабжения. Реализован второй этап цифровизации Дзержинских тепловых сетей: на тепловых магистралях и в центральных тепловых пунктах смонтировано 69 узлов индикативного онлайн-учета тепловой энергии, их общее число на объектах Дзержинских тепловых сетей (ДТС) достигло 123.

"Прежде всего, мы оцениваем работу по снижению количества аварий и жалоб жителей. Отмечу, что за время действия концессионного соглашения практически в два раза снизилась аварийность. Мы видим, какая масштабная работа проводится, как на теплоисточнике, так и на магистральных трубопроводах и надеемся на сохранение положительной динамики в последующие годы", - поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, что в августе 2020 года на Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" состоялся пуск в эксплуатацию нового энергетического котла Е-75 производительностью 75 т/час. Это первый подобный объект, вводимый на территории Нижегородской области за последние пять лет. Проект направлен на повышение энергетической эффективности работы Дзержинского теплового узла и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Также в конце августа 2020 года было подписано соглашение о взаимодействии по инвестированию в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ между правительством Нижегородской области, администрацией Дзержинска и ПАО "Т Плюс". Трехстороннее соглашение направлено на развитие системы централизованного теплоснабжения города.

СПРАВКА:

Дзержинская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1961 году. Станция обеспечивает тепловой энергией более половины жителей города и ряд крупных предприятий. Установленная электрическая мощность Дзержинской ТЭЦ – 580 МВт, установленная тепловая мощность – 1474 Гкал/ч.

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Теги:
Дзержинск Законодательное собрание Т Плюс
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