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Общество

Перспективы развития теплового узла обсудили на Дзержинской ТЭЦ

04 февраля 2021 14:37  [87] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Совещание по вопросам развития Дзержинского теплового узла с участием директора Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александра Фролова, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина и главы города Дзержинска Ивана Носкова прошло 3 февраля на Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участники совещания отметили, что отопительный сезон в Дзержинске проходит без существенных сбоев теплоснабжения. Это стало результатом масштабной подготовки к осенне-зимнему периоду.

В целом в 2020 году "Т Плюс" направила более 580 млн рублей на ремонты и техническое перевооружение своих объектов в Дзержинске. Было переложено 8,9 км магистральных и квартальных трубопроводов теплоснабжения. Реализован второй этап цифровизации тепловых сетей: на тепловых магистралях и в центральных тепловых пунктах смонтировано 69 узлов индикативного онлайн-учета тепловой энергии, их общее число достигло 123.

На Дзержинской ТЭЦ в 2020 году был введен в промышленную эксплуатацию новый энергетический котел производительностью 75 т/ч. Это позволило существенно повысить эффективность работы станции. Снижение потребления топлива благоприятно сказалось и на экологической обстановке в городе.

В 2021 году общая сумма запланированных вложений в ремонты и модернизацию Дзержинской ТЭЦ и тепловых сетей достигнет 640 млн рублей.

"Как и в предыдущие годы компания в рамках концессионного соглашения полностью выполнила обязательства по управлению теплосетевым комплексом города. Проекты, которые мы реализуем, делают жизнь горожан комфортнее, и позволяют нам снижать издержки и повышать эффективность системы теплоснабжения. Например, нам удалось снизить на 43% (по сравнению с 2019 годом) количество повреждений на тепловых сетях "Т Плюс" в Дзержинске", – отметил Александр Фролов.

"Прежде всего, мы оцениваем работу по снижению количества дефектов и жалоб жителей. Отмечу, что за время действия концессионного соглашения практически в два раза снизилась повреждаемость. Мы видим, какая масштабная работа проводится, как на теплоисточнике, так и на магистральных трубопроводах и надеемся на сохранение положительной динамики в последующие годы", - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. 

"Дзержинск не просто полностью обеспечен теплом и электроэнергией, но и имеет огромные запасы. Мы можем проектировать различные мощности промпредприятий, развивать бизнес, жилищное строительство – для этого есть все возможности. Сегодня Дзержинская ТЭЦ – современная станция с новейшей системой управления. Программа технического перевооружения и реконструкции реализуется в очень серьезных объемах. Важно, что у "Т Плюс" налажено взаимодействие с администрацией города, они совместно разрабатывают программы по повышению качества теплоснабжения города. И это приносит свои плоды – статистика в Дзержинске лучше, чем в Нижнем Новгороде и ряде других городов области. Безусловно, компании есть над чем работать, но направление взято верное", - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс ТЭЦ
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