Прокуратура добилась реконструкции мостов в Семенове Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Городская прокуратура добилась реконструкции мостов в Семенове. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 5 февраля 2021 года.

Поводом к проверке стало отсутствие дорог на подъезде к деревням Аристово и Феофаниха. Проехать можно только по деревянным мостам через ручьи.

При этом три моста находятся в аварийном состоянии, проведение их ремонта нецелесообразно, так как необходима полная замена всех конструкций мостов. В прокуратуре также отметили, что нагрузка на существующие мосты составляет не более 4 тонн, что опасно для проезда служб экстренного реагирования, а также спецтехники для расчистки снега, вывоза мусора и ремонта дорог.

По данному факту прокуратура Семенова внесла представление о выявленных нарушениях в Главное управление автомобильных дорог региона, а также направила иск в суд о необходимости привести мосты в рабочее состояние.

Суд поддержал прокуратуру.

Ранее сообщалось, что мост через Линду построят в Борском районе.