Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов ради поездки в Турцию

Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов, чтобы поехать в Турцию. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.
Она накопила штрафы, нарушая скоростной режим и правила парковки в Москве. Общая сумма задолженности составила 47,5 тысяч рублей.
В связи с этим было выдано ограничение на выезд за пределы России.
После этого 32-летняя должница оплатила штрафы.
Напомним, жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции.
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