Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов ради поездки в Турцию Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов, чтобы поехать в Турцию. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

Она накопила штрафы, нарушая скоростной режим и правила парковки в Москве. Общая сумма задолженности составила 47,5 тысяч рублей.

В связи с этим было выдано ограничение на выезд за пределы России.

После этого 32-летняя должница оплатила штрафы.

Напомним, жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции.