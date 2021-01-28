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Общество

Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов ради поездки в Турцию

05 февраля 2021 14:25  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жительница Арзамаса оплатила 48 штрафов, чтобы поехать в Турцию. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

Она накопила штрафы, нарушая скоростной режим и правила парковки в Москве. Общая сумма задолженности составила 47,5 тысяч рублей.

В связи с этим было выдано ограничение на выезд за пределы России.

После этого 32-летняя должница оплатила штрафы.

Напомним, жительница Вачского района выплатила все долги ради жениха из Турции.

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Теги:
Долги Судебные приставы Штраф
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