Самолет из Москвы совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (входит в УК "Аэропорты Регионов").
Воздушное судно выполняло рейс ЕО339 по маршруту Москва-Магнитогорск в ночь с 5 на 6 февраля.
По решению командира самолет совершил посадку в Стригино.
В 4:30 пассажиры улетели из Стригино в Магнитогорск другим самолетом.
Аэропорт работает без ограничений, добавили в пресс-службе.
Напомним, 2 февраля самолет рейсом из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино из-за отказа двигателя.
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