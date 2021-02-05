Самолет из Москвы совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Самолет из Москвы совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (входит в УК "Аэропорты Регионов").

Воздушное судно выполняло рейс ЕО339 по маршруту Москва-Магнитогорск в ночь с 5 на 6 февраля.

По решению командира самолет совершил посадку в Стригино.

В 4:30 пассажиры улетели из Стригино в Магнитогорск другим самолетом.

Аэропорт работает без ограничений, добавили в пресс-службе.

Напомним, 2 февраля самолет рейсом из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону экстренно вернулся в аэропорт Стригино из-за отказа двигателя.