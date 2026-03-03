Директора нижегородской фирмы осудят за мошенничество при ремонте поликлиники Происшествия

В Нижегородской области перед судом предстанет директор строительной компании, которого обвиняют в хищении бюджетных средств при капитальном ремонте медицинского учреждения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году между ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12" и строительной компанией заключили контракт на капитальный ремонт помещений поликлиники № 3. Работы проводились в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Проверка показала, что часть предусмотренных контрактом работ выполнена не была, однако подрядчик получил оплату. Речь идет о сумме свыше 600 тысяч рублей, перечисленной из средств областной субсидии.

Возбуждено уголовное дело. Руководителю коммерческой организации вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ — "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере".

Материалы дела направлены в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Ранее начальник управления МВД России по городу, полковник полиции Олег Соколов сообщил, что в 2025 году правоохранительные органы выявили 59 фактов нецелевого использования или хищения бюджетных средств.