Водоканал устранил последствия аварии в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Водоканал устранил последствия аварии в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в официальной группе предприятия ВКонтакте сегодня утром 8 февраля 2021 года.

"Холодное водоснабжение восстановлено в 4:30, к 6:30 убрали наледь", - отмечается в информации.

Напомним, накануне прорвало трубу диаметром 500 мм с холодной водой у дома №5 по улице Гоголя. Вода затопила не только улицу Гоголя, но и частично набережную Федоровского. Проезжая часть превратилась в каток.

Причины аварии не установлены.