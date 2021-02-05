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Водоканал устранил последствия аварии в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в официальной группе предприятия ВКонтакте сегодня утром 8 февраля 2021 года.
"Холодное водоснабжение восстановлено в 4:30, к 6:30 убрали наледь", - отмечается в информации.
Напомним, накануне прорвало трубу диаметром 500 мм с холодной водой у дома №5 по улице Гоголя. Вода затопила не только улицу Гоголя, но и частично набережную Федоровского. Проезжая часть превратилась в каток.
Причины аварии не установлены.
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