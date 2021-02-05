Новый мост через речку Теплую построили в Балахне Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новый мост через речку Теплую на улице Елизарова открыли для движения транспорта в Балахне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства на обустройство временного сооружения были выделены из резервного фонда по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Эта переправа очень важна для жителей Балахны, от нее зависит транспортное обеспечение целого района и нескольких промышленных предприятий. Осенью прошлого года старая переправа была признана аварийной, и необходимо было быстро решить вопрос, так как люди не могли доехать до работы или домой. В кратчайшие сроки после обращения администрации из резервного фонда правительства на создание временной переправы было выделено 30 млн рублей", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что новая переправа является временной и построенной взамен аварийного моста. Возведение объекта началось 9 декабря 2020 года. Строительство капитального моста заняло бы гораздо больше времени, потому что это связано с работами по проектированию и прохождением Госэкспертизы. В результате было принято решение о строительстве среднего автомобильного разборного моста.

Переправа с двумя полосами движения выдерживает нагрузку в 60 тонн, гарантия на мост - 5 лет. В ближайшее время планируется решить вопрос с освещением переправы и подъездных путей.