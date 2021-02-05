Нижегородская "Околица" вновь обрела статус рекреационной зоны Общество

План деревни Новая, которая включает в себя нижегородскую Околицу

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская "Околица" вновь обрела статус рекреационной зоны. Об этом говорится в постановлении правительства Нижегородской области, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно документу, подписанному 4 февраля, в генеральный план города внесены изменения о том, что в границах семи земельных участков по улице Откосной, напротив домов №№ 35-46 в деревне Новая в Нижегородском районе установлена зона рекреационно-ландшафтных территорий.

Напомним, в 2008 году территорию "Околицы", которая была рекреационной, отдали под застройку. В 2010 году, когда принимали новый генплан развития города, участок приобрел статус жилой застройки (под коттеджи).

Жители дважды обращались в профильную комиссию городской администрации с тем, чтобы вернуть статус рекреационной зоны, но им отказали. При этом, природоохранная прокуратура нижегородцев поддержала. Жители неоднократно устраивали сходы против застройки зоны отдыха "Околица", но все было безрезультатно. В итоге в 2019 году нижегородская мэрия расторгла договор на аренду участка.