Только две из 33-х тяговых подстанций для нижегородских трамваев не требуют замены Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Только две из 33-х существующих тяговых подстанций для нижегородских трамваев и троллейбусов не требуют замены. Об этом сообщил генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) Андрей Шекунов в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 12 февраля 2021 года.

"Из 33 тяговых подстанций надо менять 31. Они просто изжили себя", - сказал он.

Андрей Шекунов отметил, что самые старые подстанции были построены в 1932 году.

Ранее генеральный директор НЭТ заявлял, что 100 км из 180 имеющихся в Нижнем Новгороде трамвайных путей также нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, первый этап внедрения единой транспортной схемы нижегородской агломерации предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети. Ориентировочная стоимость первого этапа составляет порядка 44 млрд рублей.

СПРАВКА:

Тяговая подстанция — это электроустановка, которая понижает электрическое напряжение и преобразует ток, чтобы его можно было использовать для движении электротранспорта.