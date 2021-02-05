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Экономика

Условие получения налоговой льготы для нижегородских предпринимателей IT-отрасли планируется изменить

15 февраля 2021 11:59  [111] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Условие получения налоговой льготы для нижегородских предпринимателей IT-отрасли планируется изменить. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.

Согласно документу, предлагается изменить условие предоставления льготы в части минимального дохода налогоплательщика от осуществления деятельности - с 90% до 70%.

Кроме того, размер средней заработной платы предлагается изменить, установив в законе минимальный порог, при достижении которого будет предоставляться налоговая льгота, – 55 тыс рублей.

Напомним, что в декабре 2020 года по инициативе IT-кластера Нижегородской области и при поддержке правительства региона был принят закон, который устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). В размере 1% - если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Льгота предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории региона.

Ранее сообщалось, что 20 нижегородских компаний просят создать IT-кластер в Започаинье.

Проект института предполагает создание на территории Започаинья центра IT-технологий мирового уровня - "ICity". А именно, в планах - создание подходящих условий для работы и повседневной жизни сотрудников этой активно развивающейся отрасли.

Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в 43,4 млрд рублей. Из них только около 12 млрд рублей планируется из бюджетов разного уровня. Все остальное будет реализовано за счет инвесторов.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Технологии
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