Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба НРО партии

Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно предоставленной информации, форум объединил на своей площадке представителей более 50 предприятий региона.

По словам губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина, форум "Локомотивы роста" стал дополнительной эффективной площадкой для коммуникации власти, бизнеса, промышленных предприятий и общественных организаций.

"На старте проекта в регионе к нему присоединились около 30 крупных предприятий - настоящих локомотивов нашей экономики. Мы надеемся, что благодаря их участию новый стимул для развития получат малые и средние предприятия. Именно этот сегмент бизнеса в большей степени ощутил на себе воздействие пандемии. Считаем важным, чтобы они также включались в работу площадки", - отметил он.

В пресс-службе партии добавили, что на сегодняшний день при партийной поддержке в рамках проекта "Локомотивы роста" реализовано почти 300 проектов по всей стране. Сейчас формируется единый федеральный реестр из почти 500 перспективных проектов.

"Мы уделяем большое внимание развитию промышленности и инноваций в Нижегородской области. И сейчас у нас есть конкретный план работы в этом направлении. К тому же сейчас мы готовимся к большой выборной кампании и через "Локомотивы роста" предложим свой план экономического и промышленного развития страны. Эти предложения будут учтены при формировании предвыборной программы "Единой России", - подчеркнул депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко.

Он добавил, что сейчас Нижний Новгород рассматривается в качестве основной площадки для проведения промышленного форума в рамках всего Приволжского федерального округа.

"Нижегородская область является промышленным лидером в масштабах всей страны. И для нас важно промышленное, технологическое и инновационное развитие. Проект "Локомотивы роста" дает уверенность в том, что сегодня наши промышленники и предприниматели получат различную поддержку не только на уровне региона, но и на уровне страны. Мы должны воспользоваться этим механизмом", - сказал в свою очередь депутат Госдумы, координатор партийного проекта в ПФО Денис Москвин.

Нижегородская область является крупным промышленно-ориентированным регионом России, и от работы промышленности зависит общее состояние экономики. Более 90% в структуре промышленности занимают обрабатывающие производства. В 2020 году многие предприятия оперативно среагировали на изменения и подстроили производства под выпуск медицинской продукции первой необходимости для противодействия эпидемиологическим заболеваниям.

"В нашем регионе сосредоточен серьезный промышленный, интеллектуальный, технологический потенциал. Создание новых и развитие существующих успешных бизнесов требует системного анализа мер государственной поддержки и совершенствования нормативно-правовой базы. Депутаты областного парламента, члены профильного комитета ЗС НО занимаются этим постоянно: региональные меры поддержки бизнеса, введенные в 2020 году, были сохранены и в 2021-м. В декабре прошлого года были приняты законы о налоговых льготах для IT-сферы. С 1 января вступил в силу областной закон "О развитии социального предпринимательства", предоставивший меры поддержки этому направлению бизнеса. Законодатели открыты для сотрудничества и готовы работать с проектом "Локомотивы роста", с правительством области, с промышленниками и предпринимателями, чтобы увеличить свой вклад в общее дело развития региональной промышленности и предпринимательства", - сказал в заключение председатель Заксобрания региона Евгений Люлин.

Напомним, что в рамках форума в Нижнем Новгороде на базе технопарка "Анкудиновка" был открыт окружной проектный офис "Локомотивы роста".