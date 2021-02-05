"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
16 февраля 2021 13:23  [98] Производители просят поднять цену на колбасу и сосиски
16 февраля 2021 13:13  [104] Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области
16 февраля 2021 10:10  [117] Банк "Открытие": стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
15 февраля 2021 16:12  [211] "Женщины-предприниматели после пандемии хотят продолжения развития бизнеса", - исследование
15 февраля 2021 15:46  [265] Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде
15 февраля 2021 14:04  [200] Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП
15 февраля 2021 11:35  [262] "Лукойл" бесплатно предоставляет топливные карты волонтерам, помогающим в эпидемию COVID-19
15 февраля 2021 09:20  [261] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ
12 февраля 2021 17:39  [343] Банк "Открытие" разместил пятилетние облигации объемом 15 млрд рублей
12 февраля 2021 15:54  [646] "Красное Сормово" спустило на воду пятый из девяти сухогрузов для компании из Ростова-на-Дону
Бизнес

Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области

16 февраля 2021 13:13  [104] Бизнес

Фото: пресс-служба НРО партии

Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно предоставленной информации, форум объединил на своей площадке представителей более 50 предприятий региона.

По словам губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина, форум "Локомотивы роста" стал дополнительной эффективной площадкой для коммуникации власти, бизнеса, промышленных предприятий и общественных организаций.

"На старте проекта в регионе к нему присоединились около 30 крупных предприятий - настоящих локомотивов нашей экономики. Мы надеемся, что благодаря их участию новый стимул для развития получат малые и средние предприятия. Именно этот сегмент бизнеса в большей степени ощутил на себе воздействие пандемии. Считаем важным, чтобы они также включались в работу площадки", - отметил он.

В пресс-службе партии добавили, что на сегодняшний день при партийной поддержке в рамках проекта "Локомотивы роста" реализовано почти 300 проектов по всей стране. Сейчас формируется единый федеральный реестр из почти 500 перспективных проектов.

"Мы уделяем большое внимание развитию промышленности и инноваций в Нижегородской области. И сейчас у нас есть конкретный план работы в этом направлении. К тому же сейчас мы готовимся к большой выборной кампании и через "Локомотивы роста" предложим свой план экономического и промышленного развития страны. Эти предложения будут учтены при формировании предвыборной программы "Единой России", - подчеркнул депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко.

Он добавил, что сейчас Нижний Новгород рассматривается в качестве основной площадки для проведения промышленного форума в рамках всего Приволжского федерального округа.

"Нижегородская область является промышленным лидером в масштабах всей страны. И для нас важно промышленное, технологическое и инновационное развитие. Проект "Локомотивы роста" дает уверенность в том, что сегодня наши промышленники и предприниматели получат различную поддержку не только на уровне региона, но и на уровне страны. Мы должны воспользоваться этим механизмом", - сказал в свою очередь депутат Госдумы, координатор партийного проекта в ПФО Денис Москвин.

Нижегородская область является крупным промышленно-ориентированным регионом России, и от работы промышленности зависит общее состояние экономики. Более 90% в структуре промышленности занимают обрабатывающие производства. В 2020 году многие предприятия оперативно среагировали на изменения и подстроили производства под выпуск медицинской продукции первой необходимости для противодействия эпидемиологическим заболеваниям.

"В нашем регионе сосредоточен серьезный промышленный, интеллектуальный, технологический потенциал. Создание новых и развитие существующих успешных бизнесов требует системного анализа мер государственной поддержки и совершенствования нормативно-правовой базы. Депутаты областного парламента, члены профильного комитета ЗС НО занимаются этим постоянно: региональные меры поддержки бизнеса, введенные в 2020 году, были сохранены и в 2021-м. В декабре прошлого года были приняты законы о налоговых льготах для IT-сферы. С 1 января вступил в силу областной закон "О развитии социального предпринимательства", предоставивший меры поддержки этому направлению бизнеса. Законодатели открыты для сотрудничества и готовы работать с проектом "Локомотивы роста", с правительством области, с промышленниками и предпринимателями, чтобы увеличить свой вклад в общее дело развития региональной промышленности и предпринимательства", - сказал в заключение председатель Заксобрания региона Евгений Люлин.

Напомним, что в рамках форума в Нижнем Новгороде на базе технопарка "Анкудиновка" был открыт окружной проектный офис "Локомотивы роста".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph