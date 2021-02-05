Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, совершившей столкновение с поездом в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, совершившей столкновение с поездом в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте провели проверку по факту приведения в негодность путей сообщения.

Инцидент произошел 12 февраля текущего года. Женщина, управляя личным автомобилем, выехала на переезд через железнодорожные пути на

перегоне ст. Ветлужская – ст. Шеманиха на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с грузовым железнодорожным составом.

В результате этого 8 вагонов поезда сошли с рельсов в Нижегородской области. Кроме этого, был нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.

В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.