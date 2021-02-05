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Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, совершившей столкновение с поездом в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Согласно информации, сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте провели проверку по факту приведения в негодность путей сообщения.
Инцидент произошел 12 февраля текущего года. Женщина, управляя личным автомобилем, выехала на переезд через железнодорожные пути на
перегоне ст. Ветлужская – ст. Шеманиха на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с грузовым железнодорожным составом.
В результате этого 8 вагонов поезда сошли с рельсов в Нижегородской области. Кроме этого, был нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети.
В отношении женщины следователями возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.
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