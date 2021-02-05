Сбежавший из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода подросток найден живым Происшествия

Никита Морозов Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сбежавший из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода подросток найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Юноша был найден живым 16 февраля вечером. Информация о его состоянии и местонахождении не разглашается.

Напомним, что пропажу 14-летнего Никиты Морозова с территории областной психоневрологической больницы №1 им. Кащенко обнаружили около 10:00 16 февраля.