Никита Морозов
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Сбежавший из психоневрологической больницы Нижнего Новгорода подросток найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Юноша был найден живым 16 февраля вечером. Информация о его состоянии и местонахождении не разглашается.
Напомним, что пропажу 14-летнего Никиты Морозова с территории областной психоневрологической больницы №1 им. Кащенко обнаружили около 10:00 16 февраля.
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