Пенсионер погиб во время пожара на улице Пушкина.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар, произошедший в многоквартирном доме, унес жизнь мужчины 1955 г.р.
Огнем повреждено имущество на площади 20 кв.м.
Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.
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