Пенсионер погиб во время пожара на улице Пушкина Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев Пенсионер погиб во время пожара на улице Пушкина. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар, произошедший в многоквартирном доме, унес жизнь мужчины 1955 г.р. Огнем повреждено имущество на площади 20 кв.м. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре на Бору.

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