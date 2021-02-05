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Происшествия

Труп найден в пострадавшем от огня доме в Сокольском округе

22 февраля 2021 11:09  [79] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп найден в пострадавшем от огня доме в Сокольском округе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о ЧП в д. Горохово поступила в ЦУКС 21 февраля в 16:55.

Площадь пожара составила 60 кв.м.

В нежилом доме, пострадавшем в результате пожара, найден мертвый мужчина. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Согласно предоставленной информации, причиной возгорания является неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в с. Пилекшево в Перевозском округе.

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Теги:
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