Труп найден в пострадавшем от огня доме в Сокольском округе.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о ЧП в д. Горохово поступила в ЦУКС 21 февраля в 16:55.
Площадь пожара составила 60 кв.м.
В нежилом доме, пострадавшем в результате пожара, найден мертвый мужчина. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
Согласно предоставленной информации, причиной возгорания является неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в с. Пилекшево в Перевозском округе.
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