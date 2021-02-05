Двое взрослых и еще двое маленьких детей пострадали в ДТП в Арзамасе 23 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двое взрослых и еще двое маленьких детей пострадали в ДТП в Арзамасе 23 февраля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 23 февраля в 17:00 на ул. Володарского, 11А в Арзамасе.

32-летний водитель автомашины Mazda при проезде перекрестка на красный свет совершил столкновение с автомобилем Kia.

В результате автоаварии пострадали четыре человека: два пассажира Mazda - 30-летняя женщина и 4-х летний ребенок. Также в ДТП получили ранения и пассажиры Kia: - 55-летняя женщина и также маленький четырехлетний ребенок.

После осмотра медиками все пассажиры были отпущены домой.

Напомним, что 20 февраля произошла автоавария на пр.Гагарина, которая унесла жизнь двоих людей.