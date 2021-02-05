В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2021 10:09  [126] Рекордная для конца февраля температура в -38° зарегистрирована в Арзамасе
25 февраля 2021 09:51  [143] Более 10% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично
25 февраля 2021 09:41  [104] ДК в Ардатовском районе отремонтирован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"
25 февраля 2021 09:28  [99] "Проект "Вам решать!" позволит реализовать проекты высокой востребованности", - Василий Суханов
25 февраля 2021 09:05  [102] Более двух тысяч должников за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове выплатят еще и 7% исполнительского сбора
25 февраля 2021 08:46  [526] Рекордные пробки в 10 баллов снова зарегистрированы в Нижнем Новгороде
24 февраля 2021 19:52  [327] Нижний сегодня: главные события дня
24 февраля 2021 19:17  [213] Прием проектов для 800-летия Нижнего Новгорода заканчивается 1 марта
24 февраля 2021 19:00  [290] Левый поворот на трассу М-7 со стороны Березовой поймы закроется в ближайшее время
24 февраля 2021 18:40  [232] Семья нижегородцев почтила память предков, ковавших Победу в тылу
Общество

Рекордная для конца февраля температура в -38° зарегистрирована в Арзамасе

25 февраля 2021 10:09  [126] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рекордная для конца февраля температура в -38° зарегистрирована в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно опубликованной информации, в минувшие праздничные выходные в Нижегородской области сохранялась аномально холодная погода.

"Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8-15°, 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21°", - говорится в сообщении.

В ряде районов региона температура воздуха днем колебалась от - 27° до - 34°, ночью показатели опускались до -35°. В ночь на 24 февраля метеорологи в Арзамасе зафиксировали -38,1°. В самом областном центре - в Нижнем Новгороде температура воздуха составляла -30 ...- 34°.

Напомним, что 23 февраля в Нижегородской области в целом было аномально морозным, как в 1945 году.

По информации метеорологов, последний раз так морозно в этот день было 65 лет назад – в 1956 году, когда ночью было зафиксировано около -27°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году – тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Морозы Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph