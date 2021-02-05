Рекордная для конца февраля температура в -38° зарегистрирована в Арзамасе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рекордная для конца февраля температура в -38° зарегистрирована в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно опубликованной информации, в минувшие праздничные выходные в Нижегородской области сохранялась аномально холодная погода.

"Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 8-15°, 23 февраля отрицательные отклонения от средних многолетних значений достигли 18-21°", - говорится в сообщении.

В ряде районов региона температура воздуха днем колебалась от - 27° до - 34°, ночью показатели опускались до -35°. В ночь на 24 февраля метеорологи в Арзамасе зафиксировали -38,1°. В самом областном центре - в Нижнем Новгороде температура воздуха составляла -30 ...- 34°.

Напомним, что 23 февраля в Нижегородской области в целом было аномально морозным, как в 1945 году.

По информации метеорологов, последний раз так морозно в этот день было 65 лет назад – в 1956 году, когда ночью было зафиксировано около -27°, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году – тогда столбики термометров застыли на отметке -30,5°.