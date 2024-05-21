Законопроект о выплате алиментов вместо родителей-должников внесён в Госдуму Общество

Законопроект, предлагающий возложить на органы опеки выплату алиментов, которые отказывается перечислять недобросовестный родитель, внесён в Госдуму. Над законопроектом работали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и другие депутаты.

Борис Чернышов рассказал телеканалу "360", как будет работать данный механизм.

В частности, при невыплате алиментов одним из родителей нужно будет оформить заявку на портале "Госуслуг".

"Проблема сейчас в том, что действительно растёт количество невыплат алиментов, но дети не должны страдать, их воспитание и поддержка — национальный приоритет, поэтому нужно двигаться в этом направлении", — пояснил Чернышов.

Авторы законопроекта предложили прописать в Семейном кодексе положения о том, что, если исполнительное производство в отношении требований по алиментам не было окончено или прекращено в течение полугода со дня включения сведений о должнике в банк данных, обязанность по их уплате можно возложить на органы опеки и попечительства.

Размер ежемесячной суммы алиментов, судя по документу, будут устанавливать региональные власти, но она будет не ниже величины прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом органы опеки получат право требовать у должника сумму выплаченных алиментов.

Напомним, что реестр должников по алиментам намерены создать в России.