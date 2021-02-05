Нижегородские предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн рублей в 2021 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По его словам, предоставление займов стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По программе льготных займов можно получить до 5 млн рублей по ставке от 1% до 10%.

Андрей Саносян также отметил, что воспользоваться наименьшей ставкой могут участники реестра социальных предприятий, резиденты технопарков, предприниматели-женщины, те, у кого работают сотрудники с ограниченными возможностями, многодетные родители и пенсионеры.

Минимальная сумма кредита составляет 50 тыс рублей, максимальная - 5 млн рублей.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе открыты центры "Мой бизнес".

При этом получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, адресах и контактах инфраструктуры можно на портале и через чат-бот "Мойбизнес52" в Telegram.

Нацпроект реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и включает четыре федеральных проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами".