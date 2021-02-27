МФЦ Нижегородской области переходят на новый режим работы Общество

Фото: предоставлено ГБУ НО

Многофункциональные центры Нижегородской области переходят на новый режим работы. Об этом сообщила директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

По ее словам, с 1 марта центры будут вести прием документов от заявителей шесть дней в неделю с 8:00, при этом минимум один день в неделю многофункциональные центры будут открыты для заявителей до 20:00.

"В соответствии с распоряжением правительства Нижегородской области в регионе проходит централизация сети МФЦ. Таким образом, многофункциональные центры станут единым юридическим лицом. Одним их этапов перехода к единому стандарту работы сети МФЦ является актуализация их режима работы с учетом реального опыта взаимодействия с гражданами", - добавила Светлана Мусарская.

Ранее сообщалось, что МФЦ на Славянской передадут в собственность Нижнего Новгорода.