Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода 3 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Под отключение попали три дома в Ленинском, Нижегородском и Советском районах. Дело в том, что на системах жилищно-коммунального хозяйства в этих домах сегодня проводятся плановые работы.

Так, в доме №65 по ул. Каширская с 10:00 нет горячей воды. Ее включат к 16:00. В доме № 32 по ул. Новая временно отключено электроснабжение - с 9:00 до 16:00. Жители дома №74 по ул. Ванеева с 9:00 остались без отопления. Оно возобновится к 14:00.

Напомним, накануне свет частично отключали в трех районах Нижнего Новгорода.