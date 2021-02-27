Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу"в матче КХЛ Спорт

Фото: из группы "Торпедо" в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу" в первом матче в плей-офф "Кубка Гагарина" Континентальной хоккейной лиги 3 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте ХК"Торпедо".

Противостояние на стадионе "Татнефть Арена" завершилось поражением нижегородской команды со счетом 1:2.

Первый гол на пятой минуте матча принадлежал хоккеисту "Ак Барса" Артему Голимову. Следующего зрителям пришлось ожидать более 40 минут. Его забил хоккеист "Торпедо" Крис Уайдмэн на 51 минуте. Результат игры решился в овертайме. Победу соперникам принес гол Тревора Мерфи на 72 минуте.

"Была равная игра до овертайма. В дополнительном периоде у нас было два момента, но оба раза попали в штангу. "Ак Барс" же получил два большинства и смог забросить победную шайбу. Ничего страшного не произошло. Это лишь первая игра серии. Готовимся к следующей встрече", - прокомментировал матч главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо". Он от имени болельщиков поблагодарил команду за досрочный выход в плей-офф.