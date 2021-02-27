Полицейские задержали нижегородца, организовавшего притон для потребления наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полицейские задержали нижегородца, организовавшего притон для потребления наркотических средств. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела полиции Приокского района Нижнего Новгорода была проведена проверка информации об организации притона для потребления наркотических средств в одной из квартир района.

В ходе проверки данной информации было установлено, что одна из квартир жилого дома, расположенного в поселке Новинки, действительно сдается 43-летним безработным мужчиной своим знакомым для совместного употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд.

Ранее сообщалось, что более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев.