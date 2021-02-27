Свет и горячую воду отключили в 11 домах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Речь идет о домах по адресам: ул. Сазанова, 2, 4, 6 в Автозаводском районе и ул. Московское шоссе, 113, 137, 139, 139а, 141 в Московском районе. Там с 9:00 и 9:30 проводятся плановые работы на сетях электроснабжение. Свет дадут к 17:00.
Также с 9:00 в домах № 11, 13, 15 по ул. Родионова в Нижегородском районе из-за плановых работ отсутствует горячее водоснабжение. Оно возобновится к 15:00.
Напомним, накануне в четырех домах Нижнего Новгорода отсутствовало отопление, и в двух домах - центральное водоснабжение.
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