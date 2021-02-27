Водонапорную башню в Починковском районе хотят отремонтировать по проекту "Вам решать" Общество

Водонапорную башню в с.Симбухово Починковского района хотят отремонтировать по проекту "Вам решать!". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

В продвижении заявки жителей села поможет депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единой России") Дмитрий Малухин.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии водонапорной башни в селе Симбухово Починковского района, ремонт которой проводится с помощью деревянных чопиков.

"Совместными усилиями с жителями будем добиваться выделения средств, чтобы водонапорная башня была отремонтирована в рамках проекта "Вам решать!". Важно приложить все усилия для продвижения их заявки. И на этом этапе жителям нужно активно включиться в голосование за проект, которое стартует уже с 16 марта", - сказал Дмитрий Малухин.

Как пояснили в администрации Починковского района, в настоящий момент вода в дома поступает, но водонапорная башня требует ремонта. Для решения этой проблемы требуется 550 тысяч рублей, однако деньги на ремонт башни в бюджете не заложены.

"Будем и с жителями, и с администрацией муниципального района постоянно на связи, чтобы контролировать, как обстоят дела, чтобы не упустить важные моменты и довести историю до конца. Обязательно проведем встречу с жителями по этому вопросу. Ситуацию беру под свой личный контроль", - заявил Дмитрий Малухин.