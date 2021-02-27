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Транспортные карты пенсионерам в Нижегородской области разблокируют в ближайшее время. Об этом губернатор региона Глеб Никитин заявил в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Подписчик задал вопрос: "Когда разблокируют социальные карты пенсионерам?". В ответ на это глава региона сообщил - "В ближайшее время".
Напомним, что льготные проездные пенсионеров "заморожены" с ноября 2020 года.
Как сообщалось ранее, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 28 марта.
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