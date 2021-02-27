Стоимость реставрации нижегородского ТЮЗа составит 41,6 млн рублей

Стоимость реставрации театра юного зрителя в Нижнем Новгороде составит 41,6 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.
Планируется, что на проведение работ поступят 40 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей из областного в рамках нацпроекта "Культура".
Реставрация здания запланирована на 2023 год. В театре будет произведена реконструкция зрительного зала, вестибюля, сопутствующих помещений и фасада.
Напомним, что дизайн-проект реставрации уже готов. С декабря 2020 года проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.
Ранее сообщалось, что во время проведения работ театр продолжит функционировать.
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