Стоимость реставрации нижегородского ТЮЗа составит 41,6 млн рублей Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стоимость реставрации театра юного зрителя в Нижнем Новгороде составит 41,6 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.

Планируется, что на проведение работ поступят 40 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн рублей из областного в рамках нацпроекта "Культура".

Реставрация здания запланирована на 2023 год. В театре будет произведена реконструкция зрительного зала, вестибюля, сопутствующих помещений и фасада.

Напомним, что дизайн-проект реставрации уже готов. С декабря 2020 года проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что во время проведения работ театр продолжит функционировать.