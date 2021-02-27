Более 100 рабочих задействованы в уборке Нижегородского района от снега и наледи Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 100 рабочих задействованы в уборке Нижегородского района от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, за последние сутки с территории района было вывезено более 12,5 кубометров снега.

Так, работы по очистке улиц от снега и наледи велись от пл. Лядова до ул. М. Покровской, ул. Ошарская, ул. Ильинская, пер. Гранитный, пер. Университетский.

В ближайшие дни в планах администрации - провести комплексную уборку внутриквартальных проездов и придомовых территорий на ул. Богдановича и в микрорайоне Верхние-Печеры (мкр-н № 5 и №3, вблизи школы № 103 и №7) совместно с ТСЖ, домоуправляющими компаниями и подрядными организациями.

Кроме того, продолжается очистка ул. Заломова и ул. Звездинка. На данный момент в уборке улично-дорожной сети района задействовано 22 единицы спецтехники и более 100 дорожных рабочих.

По словам глава администрации Нижегородского района Ильи Лагутина, из-за обильных осадков в феврале на многих участках района требуется привлечение различных видов снегоуборочной техники, служб эвакуации, дорожных рабочих и организация слаженной работы.

"По мере обращений жителей, исходя из конкретной ситуации на участке, мы корректируем планы по уборке в ручном режиме. Сейчас совместно с подрядчиком и управляющими компаниями выработали план комплексной уборки для охвата максимального количества проблемных адресов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

В то же время глава города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.