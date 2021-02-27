Названа предварительная причина пожара в мужском монастыре под Богородском (ВИДЕО)

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Сотрудники органов дознания ГУ МЧС России по Нижегородской области совместно с сотрудниками испытательной пожарной лаборатории работают на месте пожара в здании конюшни и кузни на территории Оранского мужского монастыря в Богородском районе.
Пожар начался вечером 11 марта. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит крыша отдельно стоящего здания, где размещена конюшня. В итоге здание на площади 700 кв метров полностью сгорело.
Лошадей вывели из конюшни до прибытия пожарных подразделений. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.
Открытый огонь удалось потушить в 20:14.
Сегодня началась выяснение причин случившегося пожара. Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.
Видео предоставлено ГУ МЧС:
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