Названа предварительная причина пожара в мужском монастыре под Богородском (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники органов дознания ГУ МЧС России по Нижегородской области совместно с сотрудниками испытательной пожарной лаборатории работают на месте пожара в здании конюшни и кузни на территории Оранского мужского монастыря в Богородском районе.

Пожар начался вечером 11 марта. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит крыша отдельно стоящего здания, где размещена конюшня. В итоге здание на площади 700 кв метров полностью сгорело.

Лошадей вывели из конюшни до прибытия пожарных подразделений. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.

Открытый огонь удалось потушить в 20:14.

Сегодня началась выяснение причин случившегося пожара. Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Видео предоставлено ГУ МЧС: