"Более 650 площадок ГТО будет построено в России к 2024 году", - Дмитрий Чернышенко Спорт

Дмитрий Чернышенко Фото: сайт правительства РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 650 площадок ГТО будет построено в России к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Его комментарий размещен на сайте кабинета министров.

По словам спикера, за последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 млн человек. Треть из них (4,4 млн человек) успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия.

Кроме этого, за последние два года в рамках национального проекта "Демография" было построено 1128 площадок в российских парках и скверах.

"Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счет этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян", - сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Министр спорта России Олег Матыцин добавил, что площадки ГТО представляют собой комплекс разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами. Кроме того, во всех регионах России работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса.

"Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в "Дни ГТО", все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности", - заявил министр спорта.

Напомним, что физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне" отметил 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения президентом России Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Минспорта стартовали мероприятия, посвящённые памятным датам.