Нижегородские спасатели поймали енота, сбежавшего из квартиры Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские спасатели поймали енота, сбежавшего из квартиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 8 марта от единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода поступило сообщение, о том, что во дворе жилого дома на ул. Прокофьева бегает енот.

Прибывшая по месту вызова спасательная бригада поймала енота при помощи специального устройства. После этого было давно объявление о животном, на которое практически сразу откликнулись.

Оказалось, что енот убежал из квартиры жилого дома. Пока хозяйка не забрала свое животное, нижегородские спасатели кормили енота пирожками и яблоками.

Ранее сообщалось, что накануне обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо" угощали блинами по особым рецептам.