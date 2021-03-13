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Общество

Тактильную плитку установят при ремонте дорог в Нижнем Новгороде

18 марта 2021 15:20  [67] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тактильную плитку для маломобильных граждан установят при ремонте дорог в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

Согласно предоставленной информации, еще в 2020 году мэр города Юрий Шалабаев поставил перед дептранспорта задачу рассмотреть возможность монтажа тактильных плит для маломобильных групп населения на объектах, включенных в ремонтный перечень.

По словам мэра, специальные тротуарные покрытия делают более комфортным и безопасным перемещение людей с ограниченными возможностями

Так, в минувшем году такие плиты установили на ул. Ошарской рядом с отделением Всероссийского общества инвалидов и на ул. Федосеенко.

В этом же году планируется, что все ремонтируемые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объекты в обязательном порядке будут оснащены необходимыми средствами для организации комфортного передвижения маломобильных людей. В ходе капитального ремонта участков в нормативное состояние будут приведены съезды у пешеходных переходов, а в местах сопряжения с проезжей частью и на подходах к пешеходным переходам уложена тактильная плитка.

Ранее сообщалось, что в ремонтный перечень дорог на 2021 год вошли 26 участков протяженностью более 30 км. На ремонт направлены 934 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 904 млн рублей, 30 млн рублей – из городского.

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Теги:
Дороги Инвалиды
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