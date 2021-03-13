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Культура и отдых

Фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области в 2021 году снова не состоится

19 марта 2021 13:10  [1] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль Alfa Future People (AFP) в Нижегородской области в 2021 году снова не состоится. Об этом сообщает фестивальный портал страны allfest.ru.

По информации издания, отмена фестиваля обусловлена ограничениями в связи с эпидемией коронавируса.

При этом в пресс-службе банка эту информацию НИА "Нижний Новгород" никак не прокомментировали.

Напомним, что в прошлом году фестиваль также не состоялся. Хотя изначально рассматривался вариант переноса площадки фестиваля из Нижегородской области. Тем не менее, до того, как в стране и в мире в целом были введены ограничения из-за COVID-19 было решено, что фестиваль все же пройдет на новой площадке около поселка Ильиногорск Володарского района.

Alfa Future People проходит с 2014 года. Организатором выступает "Альфа-Банк". До 2019 года площадкой фестиваля была территория заброшенного аэродрома в поселке Большое Козино на берегу Волги.

О том, как проходил фестиваль в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах можно посмотреть в фоторепортажах на сайте НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
AFP Фестиваль
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