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Стадион "Труд" в Нижнем Новгороде могут включить в Книгу рекордов России

20 марта 2021 09:38  [92] Спорт

Фото: (фото от 2014 года)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стадион "Труд", который находится в Сормовском районе Нижнего Новгорода могут включить в Книгу рекордов России. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

"В данное время прорабатывается вопрос подготовки документов", - пояснили в ведомстве.

Как рассказал на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре председатель Михаил Иванов, предложение о направлении соответствующей заявки было инициировано депутатами.

"Объект построен по уникальной технологии с преднапряжением железобетона", - сообщил он.

Напомним, что стадион открылся в 2003 году. Тогда сообщалось, что "Труд" - единственная в России площадка с искусственным льдом площадью 14 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что комиссия Думы Нижнего Новгорода по социальной политике обратится в Законодательное собрание Нижегородской области по вопросу реконструкции стадиона "Труд". Всего на это потребуется 6-8 млн рублей.

СПРАВКА:

Как сообщается на сайте проекта "Книга рекордов России", его целью является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география. Перед установкой рекорда необходимо подать заявку на его регистрацию. 

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Теги:
Награждение Сормовский район Стадион
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